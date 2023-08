Sony A7C: perfetta per i videomaker, oggi ad un prezzo INCREDIBILE

Se sei un videomaker e stai cercando la tua prima mirrorless di fascia alta per “iniziare a fare sul serio”, abbiamo la soluzione perfetta per te. La Sony A7C si distingue come una fotocamera compatta e potente, in grado di offrire prestazioni eccellenti in un corpo incredibilmente compatto. Con un prezzo di 1591,96€, spese di spedizione incluse, su Amazon, è la miglior soluzione low-cost che vi sia sul mercato. Ovviamente, obiettivo e SD non sono inclusi.

Sony A7C: ecco perché devi comprarla

Una delle caratteristiche più rilevanti della Sony A7C è il design compatto e leggero; questo fa sì che sia un’opzione ideale per i videomaker che desiderano una fotocamera facilmente trasportabile senza sacrificare la qualità delle immagini. Il corpo della A7C incorpora un mirino elettronico pop-up, ideale per tutte quelle situazioni dove la luce è troppo forte e non si può adoperare il monitor da circa 3″.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, la Sony A7C è dotata di un sensore full-frame da 24.2 megapixel e del processore d’immagine BIONZ X, la A7C è in grado di catturare dettagli nitidi e colori accurati. La sua gamma ISO estesa permette di ottenere risultati eccellenti anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera supporta la registrazione video 4K e permette di catturare filmati di qualità cinematografica.

Presenta un sistema di messa a fuoco automatica ibrido con rilevamento di fase e di contrasto assicura una messa a fuoco veloce e precisa, ideale per catturare soggetti in movimento e offre una varietà di modalità di scatto. Viene venduta e spedita da Amazon a soli 1591,96€, spese di spedizione incluse. È un’offerta veramente interessante che vi consigliamo di prendere al volo prima che terminino le scorte disponibili su Amazon o prima che finisca la promozione dedicata. Fate presto, dunque: la A7C è la camera pro perfetta per chi inizia a fare video “sul serio”.

