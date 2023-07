Sony A7C: mirrorless fullframe TOP per i video 4K, oggi con un prezzo LOW-COST

Se sei un appassionato di fotografia o un videomaker emergente che vuole passare al sistema fullframe per esplorare diverse potenzialità creative e magari desideri una mirrorless di alta qualità, non perdere l’opportunità di acquistare la Sony A7C su Amazon a un prezzo eccezionale di soli 1722,96€. Viene venduta e spedita dal noto portale di e-commerce americano e la consegna sarà celere e immediata; in poche parole, le spese di spedizione saranno comprese nel costo dell’articolo.

Sony A7C: perché acquistarla?

La Sony A7C è dotata di un sensore full-frame da 24,2 megapixel che offre una risoluzione incredibile e una resa dei dettagli sorprendente. Questo sensore, combinato con il processore d’immagine BIONZ X, ti consentirà di scattare foto nitide, ricche di colore e con un’ampia gamma dinamica. Inoltre, grazie al sistema di stabilizzazione dell’immagine integrato, potrai ottenere immagini più nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione o durante la ripresa a mano libera.

Non di meno, la camera si distingue per il suo design compatto e leggero, ed è perfetta per gli appassionati di fotografia che desiderano una camera potente ma facile da trasportare, perfetta per i lavori “rum and gun”. Con il suo corpo sottile e leggero, potrai portarla ovunque tu vada, senza sacrificare la qualità delle immagini o le funzionalità avanzate. In più, è ricca di funzionalità avanzate che ti aiuteranno a sperimentare e migliorare le tue capacità foto e video.

Dispone di un sistema di messa a fuoco automatica veloce e preciso, con 693 punti di messa a fuoco automatica a rilevamento di fase che coprono l’intero fotogramma. Potrai catturare soggetti in movimento con estrema precisione e registra video 4K ad alta definizione.

In definitiva, la Sony A7C è una fotocamera mirrorless compatta e potente che offre una qualità delle immagini eccezionale, ha un design compatto e moltissime funzionalità avanzate. Tutto ciò viene venduto a un prezzo vantaggioso di 1722,96€ su Amazon. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo.

