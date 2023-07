Sony A7C: la mirrorless dei videomaker, OGGI ad un prezzo WOW su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di una fotocamera mirrorless perfetta per i videomaker; si chiama Sony A7C ed è una camera multimediale eccezionale, fantastica, dedicata a chi ne deve fare un utilizzo professionale per lavoro; non è certamente un gadget consumer, anche se il prezzo lo fa pensare. Di fatto, grazie agli sconti folli del Prime Day, si porta a casa con soli 1699,00€, spese di spedizione incluse. Nonostante le sue dimensioni ridotte, la fotocamera è dotata di un potente sensore full-frame da 24,2 megapixel, che offre immagini dettagliate e ricche di colore.

Sony A7C: le sue caratteristiche

La Sony A7 C vanta una qualità dell’immagine eccezionale grazie al suo sensore full-frame e al processore d’immagine avanzato. Questa combinazione permette di catturare dettagli nitidi, tonalità accurate e un’ampia gamma dinamica. Inoltre, la camera offre un’alta sensibilità ISO, consentendo di scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione senza compromettere la qualità dell’immagine. Vi è poi la possibilità di registrare video 4K ad alta definizione con dettagli straordinari e colori vividi.

Il display LCD inclinabile permette di catturare scatti da angolazioni diverse, facilitando la composizione e l’inquadratura. La mirrorless è dotata anche di un mirino elettronico OLED ad alta risoluzione, che fornisce una visione chiara e dettagliata dell’immagine inquadrata.

È dotata di un sistema autofocus avanzato che garantisce una messa a fuoco rapida e precisa. Con 693 punti di messa a fuoco a rilevamento di fase e 425 punti di messa a fuoco a rilevamento di contrasto, la fotocamera è in grado di tracciare i soggetti in movimento con facilità. Questa funzionalità è particolarmente utile per i fotografi che si occupano di fotografia di azione, eventi sportivi o animali in movimento, ma è comodissima anche per chi fa video.

Con un prezzo di soli 1699,00€ questa mirrorless di Sony si farà amare sin dal suo primo utilizzo; non lasciatevela scappare.

