Sony A7 RIII: OFFERTA PRIME, sconto folle (-11% su Amazon)

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente sensazionale: l'ottima fotocamera mirrorless Sony A7 RIII è in sconto al prezzo speciale di 1949,00€ grazie alla festa delle offerte Prime.

Sony A7 RIII: imperdibile a questo prezzo

La Sony A7R III è dotata di un sensore full-frame Exmor R CMOS da 42,4 megapixel, che registra e produce immagini ad altissima risoluzione. Questo sensore è in grado di realizzare dettagli minuziosi e colori vividi, con una qualità delle immagini che è al di sopra della media. La gamma dinamica estesa e la sensibilità ISO fino a 32.000 assicurano foto eccezionali in condizioni di scarsa illuminazione. Ci sono 399 punti di messa a fuoco automatica a rilevazione di fase e 425 punti di messa a fuoco automatica a contrasto e può anche scattare fino a 10 fotogrammi al secondo, ideale per fotografare auto in corsa, moto e eventi sportivi.

Vi è poi un sistema di stabilizzazione dell’immagine a 5 assi. Questa tecnologia riduce l’effetto di sfocatura nelle immagini, permettendovi così di realizzare video come se aveste un gimbal al seguito. Gira clip in 4K ad alta risoluzione con una gamma dinamica elevata. Il focus automatico è reattivo e preciso e si può perfino adoperare l’HDR (High Dynamic Range). Esteticamente troviamo un mirino elettronico OLED luminoso e un touchscreen LCD ribaltabile. Con la connettività Wi-Fi e Bluetooth, potrete trasferire rapidamente le foto e i video al vostro dispositivo mobile per la condivisione immediata sui social. Questa Sony A7 RIII è una macchina per professionisti: la pagherete solo 1949,00€ grazie agli sconti di Amazon, non lasciatevela sfuggire.

