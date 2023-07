Sony A7 Mark II: poco più di 1000€ per una mirrorless SENZA TEMPO (obiettivo incluso)

Se state cercando una nuova fotocamera mirrorless per iniziare a scattare “sul serio” in maniera professionale, e magari provenite da una vecchia APS-C di fascia bassa e desiderate fare un piccolo upgrade, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama Sony Alpha 7 Mark II ed è una camera professionale uscita qualche anno fa sul mercato ma che è ancora oggi validissima grazie all’eccellente rapporto qualità-prezzo. È dotata di un sensore full frame (a pieno formato) e in confezione riceverete anche il pratico obiettivo kit 28-70 con diaframma variabile 3.5 – 5.6. Sarà vostra con un costo irrisorio; ve la porterete a casa con soli 1058,99€, spese di spedizione incluse. Capite bene che lo sconto è altissimo e si potrà anche dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Non lasciatevela sfuggire; questo è un best buy unico.

Sony A7 Mark II: perfetta per chi iniziare a fare sul serio

Sotto la scocca vanta un sensore CMOS Exmor Full-Frame da 24,3 megapixel, che cattura dettagli incredibili e offre una gamma dinamica eccezionale. Grazie alla potenza del sensore Full-Frame, questa fotocamera garantisce immagini nitide, con colori vibranti e un’eccezionale profondità di campo.

Una delle caratteristiche distintive di questa camera è sicuramente il sistema di stabilizzazione dell’immagine a 5 assi integrato nel corpo macchina. Questa tecnologia avanzata compensa i movimenti della fotocamera, riducendo notevolmente il tremolio e consentendoti di scattare immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione o durante riprese a mano libera. L’obiettivo 28-incluso offre una vasta gamma di distanze focali, consentendoti di catturare sia scatti grandangolari per paesaggi spettacolari, sia immagini dettagliate di soggetti distanti con il teleobiettivo. La qualità ottica è eccezionale e vi garantirà immagini nitide e ben definite in ogni situazione. L’apertura è variabile; si spazia da 3.5 a 6.3. Con un costo di soli 1058,99€ questa Sony A7 Mark II è da comprare al volo se volete fare il passaggio al mondo dei “professionisti”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.