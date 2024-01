Sony A7 Mark 2 con lente STANDARD a soli 899€ su Amazon

Se sei cercando una nuova fotocamera mirrorless di fascia alta o se stai cercando di fare lo scatto nella tua carriera da fotoreporter o videomaker, oggi ti consigliamo la Sony A7M2K Probabilmente è ciò che farà al caso tuo e che potrà trasformare la tua passione in opere d’arte. Oggi, su Amazon, la versione con lente standard 28-70 mm è disponibile a soli 899,00€, spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire e prendila adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finiscano le scorte sul portale.

Sony A7M2: ecco perché comprarla

La Sony A7M2K è dotata di un sensore full-frame da 24,3 megapixel e riesce a realizzare dettagli straordinari e offre una qualità dell’immagine cristallina. Grazie al processore d’immagine BIONZ X incorporato sotto la scocca, questa camera è in grado di gestire una vasta gamma dinamica e di mantenere colori vividi e fedeli alla realtà. Con la sua configurazione, riesce ad offrire la potenza di una reflex digitale in un corpo più compatto e leggero e senza specchio. Questo la rende la compagna ideale per gli appassionati ma anche per i videomaker che vogliono fare un upgrade della propria attrezzatura.

La versione in offerta su Amazon include una versatile lente standard 28-70mm, perfetta per una vasta gamma di situazioni fotografiche. Che tu sia interessato a ritratti dettagliati, paesaggi mozzafiato o scatti street, questa lente ti permetterà di avere la flessibilità necessaria per catturare ogni istante con la massima precisione. Sony è sinonimo di qualità e innovazione nel mondo della fotografia, e la A7M2K non fa eccezione. Con materiali di prima qualità e un design robusto, è pronta a resistere alle sfide degli scatti quotidiani, garantendo durata nel tempo e prestazioni costanti. Fra le altre cose, citiamo la connettività Wi-Fi e NFC, e ciò vi permetterà di trasferire facilmente le tue immagini al tuo smartphone o tablet.

Oggi è il momento perfetto per acquistare questo gadget, poiché su Amazon puoi approfittare di un prezzo incredibile di soli 899,00€, spese di spedizione comprese.

