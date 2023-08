Sony A7 III: la scelta dei VIDEOMAKER, oggi ad un prezzo WOW

I videomaker da anni comprano la Sony A7 III; questa camera, uscita nel mese di maggio del 2018, si presenta come un esempio eccellente di come l’innovazione possa essere fusa con la tradizione per creare un’esperienza fotografica senza precedenti. All’epoca fu rivoluzionaria e ancora oggi è una delle soluzioni di punta per i videomaker di tutto il mondo. Grazie allo street price di soli 1713,16€ questa camera è la macchina perfetta per quei professionisti che devono fare sia foto che video con un prodotto solo. Su Amazon ci sono anche le spese di spedizione comprese nel prezzo: è un articolo best buy, imperdibile per chi necessita di un gadget del genere. Ovviamente sul noto portale di e-commerce la versione che vi proponiamo è quella senza ottiche incluse nella confezione; troverete solo i cavi e una batteria originale.

Sony A7 III: ecco perché comprarla

Il cuore della Sony A7 III è il suo sensore full-frame da 24,2 megapixel, che è in grado di avere una risoluzione impressionante senza sacrificare allo stesso tempo, la qualità dell’immagine. Grazie alla tecnologia di retroilluminazione, il sensore cattura dettagli nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione (sì, vede al buio).

L’ampia gamma dinamica e la gestione dei colori accurata permettono di ottenere immagini profonde e una vivacità cromatica senza eguali. Sono tanti i profili colore con cui si possono fare foto o video e c’è perfino l’S-Log 3. Una delle caratteristiche più impressionanti poi, è il suo sistema di autofocus avanzato: con ben 693 punti di rilevamento di fase che coprono circa il 93% del frame, la fotocamera è in grado di tracciare soggetti in movimento con una precisione sorprendente.

Infine, Sony A7 III brilla anche al buio, in tutti i sensi: con un intervallo di sensibilità ISO che va da 100 a 51200 (espandibile fino a 204800), offre risultati straordinariamente nitidi e privi di rumore anche in ambienti con luce molto scarsa. Queste prestazioni si equivalgono sia nell’ambito foto che nel comparto video.

Di fatto può registrare video in 4K a 30 fps, con il vantaggio dell'uso del sensore full-frame per un effetto bokeh mozzafiato. La stabilizzazione dell'immagine a 5 assi incorporata contribuisce a ottenere clip fluide anche in condizioni di ripresa manuali o in movimento.

