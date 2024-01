Sony A7 III: la fotocamera full frame per iniziare a fare "sul serio"

Se sei un/una videomaker e desideri fare un upgrade della tua attrezzatura video, oggi non possiamo non consigliarti la splendida Sony A7 III che si trova ad un prezzo eccezionale su Amazon. Pensa che la pagherai soltanto 1590,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. È una mirrorless full-frame che ti permette di avere una combinazione di qualità, versatilità e convenienza che non puoi permetterti di perdere.

Inoltre con i vantaggi del noto portale di e-commerce americano, potrai anche godere della consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, potrai dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. C’è la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata e si può fare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto. Ovviamente il prezzo sopra citato fa riferimento alla versione “solo body”, senza lente aggiuntiva.

Sony A7 III: ecco perché comprarla

La Sony A7 III è dotata di un sensore full-frame Exmor R CMOS da 24.2 megapixel, così potrai ottenere immagini di altissima qualità con una straordinaria sensibilità alla luce. La gamma dinamica estesa riesce a catturare dettagli in ombre e luci, mentre la bassa rumorosità a ISO elevati ti permette di scattare o girare clip in condizioni di scarsa luminosità senza compromettere la qualità. Pensa che avrai accesso anche al profilo HLG o S-Log così potrai fare una post produzione eccelsa dei tuoi lavori.

Il sistema di autofocus della Sony A7 III è all’avanguardia, con 693 punti di rilevamento di fase che coprono quasi l’intero frame. Questo rende l’autofocus veloce, preciso e adatto a qualsiasi situazione, dalla fotografia di ritratto alla registrazione di clip di soggetti in rapido movimento. Per chi fa fotografia naturalistica poi, citiamo che la velocità di scatto continuo fino a 10 fotogrammi al secondo, e ciò ti permetterà di catturare istanti cruciali in sequenza.

La stabilizzazione dell’immagine integrata a 5 assi riduce l’effetto di mosso ed è ottima nei video (anche se ti consigliamo sempre di adoperare un gimbal, per ogni evenienza). La camera è progettata per durare, con un corpo resistente in lega di magnesio che protegge l’elettronica avanzata all’interno. L’ampio mirino e il display touch screen inclinabile da 3 pollici semplificano la composizione e la revisione delle immagini.

Ad ogni modo, il prezzo di 1590,00€ su Amazon per la Sony A7 III è un’opportunità che non puoi permetterti di perdere. Comprala adesso, a questa cifra è da prendere al volo.

