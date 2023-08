Sony A7 II con 28-70 a soli 899€: OFFERTA IMPERDIBILE su Amazon

Se siete alla ricerca della vostra prima mirrorless full frame e desiderate un prodotto completo, con ottica incorporata (magari zoom, così da avere maggiore flessibilità), abbiamo la soluzione perfetta per voi. La Sony A7 II si presenta come un modello che offre un’esperienza fotografica eccezionale a un prezzo sorprendentemente accessibile. Anche se ha qualche anno alle spalle, è ancora oggi un’ottima soluzione che consigliamo ad appassionati, a fotoamatori e a chi necessita di una seconda macchina per le fotografie o per i video. La versione con obiettivo kit 28-70, che su Amazon costa 899,00€ invece di 1400,00€, è un’offerta imperdibile.

Sony A7 II con ottica kit: perfetta per chi inizia

La Sony A7 II è equipaggiata con un sensore full-frame da 24,3 megapixel in grado di catturare dettagli ricchi e colori vibranti. La tecnologia di stabilizzazione dell’immagine a 5 assi integrata è uno dei punti di forza di questa camera, visto che permette di catturare scatti nitidi anche a velocità dell’otturatore più basse e in condizioni di scarsa luminosità.

Offre una gamma di funzionalità che permettono agli utenti di sperimentare con la propria creatività. Il sistema di autofocus a rilevamento di fase a 117 punti garantisce una messa a fuoco rapida e precisa su soggetti in movimento, mentre quello a rilevamento degli occhi per persone e animali assicura che i ritratti siano sempre nitidi e definiti.

La versatilità è ulteriormente ampliata dalla compatibilità con una vasta gamma di obiettivi intercambiabili, che consentono agli utenti di adattarsi a diverse situazioni fotografiche, dalla paesaggistica alla macrofotografia. Questo prodotto non eccelle solo nella fotografia, ma offre anche prestazioni di registrazione video di alta qualità.

È in grado di registrare video Full HD a 1080p con opzioni di frame rate variabili, consentendo la creazione di video fluidi e coinvolgenti. La stabilizzazione dell’immagine a 5 assi si dimostra altrettanto preziosa nella registrazione delle clip, contribuendo a ridurre l’effetto tremolante e migliorando la qualità generale dei filmati. La versione con obiettivo kit 28-70, che di solito costa 1400,00€, è attualmente disponibile a soli 899,00€; non lasciatevela sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.