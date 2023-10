Sony A7 C: mirrorless TOP con un prezzo WOW su Amazon per poche ore

Se siete dei videomaker professionisti e stavate aspettando il momento ideale per prendere una nuova camera per il lavoro, oggi potrebbe essere il vostro giorno fortunato. Grazie alla festa delle offerte Prime su Amazon infatti, la meravigliosa full frame di casa Sony, la A7 C, è in super sconto al prezzo speciale di 1579,00€, spese di spedizione incluse. Ciò implica che non dovrete sborsare un singolo centesimo per farla vostra e che potrete anche godere di tantissimi vantaggi esclusivi al seguito: citiamo il reso gratuito entro un mese in caso di problematiche o di ripensamento, la possibilità di dilazionare con CreditLine di Cofidis il prezzo del gadget e perfino i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Non pensateci troppo e fatela vostra adesso prima che termini la promozione dedicata o prima che finiscano le scorte.

Sony A7 C: perché acquistarla?

La Sony A7 C è equipaggiata con un sensore full-frame Exmor R CMOS da 24,2 megapixel, dispone poi di un potente motore di elaborazione delle immagini BIONZ X e di un sistema di messa a fuoco automatica di ultima generazione. Questi componenti lavorano sinergicamente per garantire che ogni scatto catturi dettagli e colori sorprendenti. La gamma dinamica estesa e la sensibilità ISO fino a 204.800 faranno di modo di fornirvi sempre prestazioni eccezionali anche in condizioni di scarsa illuminazione. Non è un caso che sia ottima per i set in “low-light” ma anche per i documentaristi che girano in location con luce “non controllata”.

Essendo una mirrorless, combina la qualità delle reflex digitali con la compattezza e la portabilità delle compatte. Per tale motivo è ideale per i professionisti sempre in viaggio e per gli appassionati che cercano un prodotto di alta qualità che possa essere trasportato ovunque, a patto che non vogliate settarla con un rig con cage e matte box annesso.

Oltre ad essere una “foto-camera”, è anche una “video-camera”, capace di registrare video 4K con una gamma dinamica elevata; all’interno c’è un microfono integrato ma noi consigliamo sempre di attaccarne uno esterno con il cavo jack dedicato. Volendo, c’è anche l’uscita cuffie.

Il sistema di messa a fuoco automatica ibrida della fotocamera è altamente reattivo, mentre sul frame troviamo mirino elettronico ad alta risoluzione che offre una visione chiara e precisa della scena. Comodissimo poi lo schermo LCD basculante che serve per rendere la composizione ancora più immediata. A soli 1579,00€ non potete lasciarvela sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.