Sony A6700: UFFICIALE la nuova mirrorless APS-C top di gamma

Da pochissimi giorni Sony ha annunciato al mondo la nuova fotocamera mirrorless APS-C top di gamma; si chiama A6700 e presenta un sensore da ben 26 megapixel con un’autofocus speciale che è basato sull’intelligenza artificiale. Questa camera si pone come una perfetta macchina per i video in 4K a 120p, perfetta per i videomaker amatoriali ma anche per i più esigenti che vogliono una B-Cam di qualità o amano la bellezza di un sensore croppato (che poi è identico a quello che troviamo sulla FX30).

Sony A6700: le caratteristiche tecniche

Partiamo dal punto di vista estetico: la Sony A6700 presenta un design molto simile a quello della A6600 vista quattro anni fa, ma sotto la scocca vi è un mondo di differenze. Pesa meno di 500 grammi (493, per la precisione), con batteria e scheda al seguito. Le sue dimensioni sono di 122 x 69 x 63,6 mm e il falso sensore principale è un CMOS Exmor R 4K retroilluminato da 3:2 con 26 Megapixel di risoluzione. Registra immagini con 26 Megapixel ma quando si girano video in 16:9 la risoluzione “scende” a 19,9 Megapixel ma in realtà è una soluzione che i tecnici del video conoscono molto bene. Gira clip in UGD a 60p; sovracampiona un’immagine 6K senza pixel binning.

Non di meno, la A6700 dispone di tantissime funzioni incredibili; pensiamo alla messa a fuoco automatica con riconoscimento in AR delle immagini. Praticamente funziona come quello della A7R IV; identifica a traccia soggetti, auto, persone, treni, insetti, uccelli e non solo. Ci sono i microfoni interni ed è tropicalizzata.

Sul fronte delle porte invece abbiamo una USB 3.2 di seconda generazione, la classica USB, c’è la microHDMI e lo slot per le cuffie e per il jack audio da 3,5 mm. Il prezzo di partenza è di 1399 dollari, ovvero 1700 euro solo corpo.

Se state cercando un prodotto di Sony full frame invece, vi consigliamo l’ottima Sony A7 Mark II a soli 1047,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

