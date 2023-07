Sony A6400, la mirrorless più venduta, TUA a meno di 1000€ con obiettivo incluso

Oggi vi parliamo di una delle mirrorless più vendute degli ultimi anni; si chiama Alpha 6400 realizzata da Sony e la pagate solo 912,05€, spese di spedizione incluse, grazie agli sconti di Amazon. Fate presto perché potrebbe terminare l’offerta da un momento all’altro – o peggio – potrebbero finire le scorte a breve. Il modello in questione viene venduto con il kit base composto dall’ottica 16-50 così sarete subito pronti all’azione.

Sony A6400: le caratteristiche

La Sony A6400 è una fotocamera mirrorless che offre prestazioni eccezionali e una vasta gamma di funzionalità avanzate, ideale per gli appassionati di fotografia che desiderano scattare immagini di alta qualità. Con un sistema di messa a fuoco rapido e preciso, una risoluzione elevata e una serie di funzioni creative, questa fotocamera si distingue come un’opzione di eccellenza nel settore delle fotocamere mirrorless. Presenta un sensore APS-C da 24,2 megapixel che offre una risoluzione straordinaria e una nitidezza impeccabile. Grazie al processore d’immagine BIONZ X, questa fotocamera gestisce brillantemente le alte e basse luci, offrendo un’ampia gamma dinamica e una riduzione del rumore superiore. I risultati sono immagini ricche di dettagli, con colori vibranti e una nitidezza eccezionale.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questa camera è il suo sistema di messa a fuoco automatica incredibilmente veloce e preciso. Con 425 punti di messa a fuoco automatica a rilevamento di fase, copre circa il 84% dell’intera area dell’immagine. Ciò significa che è possibile seguire e catturare soggetti in movimento con estrema precisione e velocità. La funzione Eye AF, inoltre, rileva e traccia automaticamente gli occhi del soggetto per ottenere ritratti nitidi e ben messi a fuoco.

Gode di una velocità di scatto continuo fino a 11 fotogrammi al secondo, permettendovi di catturare momenti fugaci con precisione. Inoltre, grazie al buffer migliorato, scatterete una serie di immagini ad alta velocità senza alcun rallentamento, garantendo di non perdere neanche un istante importante.

È ottima anche per i videomaker: consente di registrare video di alta qualità in 4K senza pixel binning, offrendo dettagli nitidi e colori vivaci. Dispone poi di un display LCD inclinabile a 180 gradi, che permette di catturare selfie, fare vlog o scattare foto da angolazioni uniche. Inoltre, il touchscreen intuitivo consente di selezionare il punto di messa a fuoco e scattare foto semplicemente toccando lo schermo. Costa solo 929,00€ grazie agli sconti di Amazon; non lasciatevela sfuggire.

