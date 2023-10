Sony A6400 con lente kit: la camera PERFETTA per iniziare a fare "sul serio"

Se siete dei giovani videomaker e volete approcciarvi al magico mondo del videomaking, oggi vi consiglieremo una camera perfetta per “iniziare a fare sul serio”; ci riferiamo all’ottima Sony A6400 che, nonostante abbia qualche anno alle spalle, è ancora validissima e si presenta come un gadget unico nel panorama della videografia. Su Amazon costa 899,53€, spese di spedizione incluse e avrete in omaggio anche la lente kit 16-50 mm con cui divertirvi e sperimentare le diverse lunghezze focali. La consegna sarà celere e gratuita, oltre che veloce e garantita: ciò significa che la riceverete a casa vostra o presso il vostro domicilio in 24 o 48 ore senza dover pagare un singolo centesimo in più. Non pensateci troppo e fatela vostra adesso.

Sony A6400 su Amazon: best buy

La Sony A6400 è dotata di un sensore APS-C da 24,2 megapixel che offre una straordinaria qualità delle immagini. Questo sensore è in grado di fare foto meravigliose ma anche di girare video in altissima qualità, con profili Log al seguito, per una postproduzione da veri “pro”. La sensibilità ISO estesa fino a 32.000 assicura prestazioni eccellenti anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Una delle caratteristiche principali di questa macchina è il suo sistema di messa a fuoco automatica ultraveloce; è dotata di 425 punti di messa a fuoco automatica a rilevazione di fase, che coprono quasi l’intero fotogramma. Ciò significa che potrete seguire e catturare soggetti in movimento con precisione e velocità, ideale per la fotografia sportiva, naturalistica e di viaggio.

Registra video 4K ad alta risoluzione con un’elevata gamma dinamica. Inoltre, il touchscreen LCD ribaltabile la rende ideale per il vlogging e per creare contenuti da postare sui social. L’audio è di qualità ma si può utilizzare un microfono esterno mediante la porta preposta. l suo corpo robusto è costruito per resistere all’usura quotidiana, rendendola una compagna affidabile per le vostre avventure e per i vostri lavori.

Con un prezzo di soli 899,53€ per la versione con ottica 16-50mm su Amazon, questa è una soluzione veramente incredibile per videomaker, content creator e non solo.

