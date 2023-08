Sony A6100L, perfetta per chi fa VLOG su YouTube: costa POCHISSIMO

Sony A6100L è una delle migliori mirrorless APS-C che vi siano in commercio. Attualmente disponibile su Amazon a soli 755,00€ per la versione con kit standard 16-50 mm, spese di spedizione incluse, questa è una soluzione veramente interessante per tutti coloro che cercano una fotocamera di qualità senza dover spendere una fortuna. È adatta infatti ai principianti che stanno iniziando a fare fotografia o video per passione o per lavoro. Nonostante le dimensioni compatte infatti, è un gadget per professionisti, oltre che per amatori.

Sony A6100L: le caratteristiche complete

Con un sensore APS-C da 24,2 megapixel, Sony A6100L è in grado di catturare colori vividi e dettagli nitidi, rendendo le tue foto davvero memorabili. Grazie al sistema di autofocus ibrido con 425 punti di messa a fuoco a rilevamento di fase, potrai catturare soggetti in movimento con una precisione sorprendente. È progettata per essere intuitiva e facile da usare; ecco perché è perfetta sia per i principianti che per i fotografi esperti. Il mirino elettronico ad alta risoluzione fornisce una chiara visione del tuo soggetto, mentre il touchscreen inclinabile ti offre un controllo facile anche quando scatti da angolazioni difficili.

Non solo è un’ottima macchina fotografica, ma offre anche la possibilità di registrare video di alta qualità. Puoi registrare video Full HD con dettagli nitidi e colori vibranti, e la stabilizzazione dell’immagine a 5 assi contribuisce a mantenere i tuoi video stabili e privi di sfocature. Volendo, potrai anche realizzare time-lapse super divertenti.

Attualmente, troverai Sony A6100L con ottica 16-50 mm disponibile su Amazon a soli 755,00€. Ovviamente le spese di spedizione sono incluse nel costo del prodotto. In confezione troverai i cavi per la ricarica, una batteria originale e l’obiettivo piccolo e compatto (il “pancake” 16-50 mm con diaframma variabile). Non lasciartela sfuggire: questa è un’occasione veramente unica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.