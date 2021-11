Sonos sta lavorando ad un Sub Mini: cos'è e quando arriva?

Sonos è al lavoro su un subwoofer chiamato “Sub Mini” più piccolo e più conveniente di quelli attualmente presenti in listino. Vediamo quale saranno le sue funzionalità.

Sonos Sub Mini: le caratteristiche

Il noto produttore di altoparlanti intelligenti Sonos sta lavorando ad un nuovo prodotto chiamato “Sub Mini”, che è fondamentalmente una versione più piccola del classico Sonos Sub, il subwoofer stand-alone della compagnia. Si prevede che il device, non solo sarà più conveniente, ma si adatterà anche a più utilizzi.

Sebbene la società non abbia confermato nulla, un utente di Reddit ha notato una menzione relativa ad un subwoofer “Sub Mini” nell'app mobile del marchio. Il dispositivo è descritto come un “subwoofer cilindrico più piccolo”, che è molto diverso dall'attuale prodotto presente nella line-up del brand. In base alla descrizione, è possibile che il nuovo Sub Mini assomigli a un subwoofer prodotto da OSD.

La maggior parte dei subwoofer convenzionali sono grossi quadrati o rettangoli che le persone spesso cercano di non vedere. Ma i subwoofer a forma di cilindro non sono inauditi. Il Sub Mini potrebbe assomigliare a qualcosa come il subwoofer sottostante dell'OSD.

Poiché Sonos ha una linea completa di altoparlanti differenti a seconda degli scopi, Sonos Sub consentirà alle persone di aggiungere più bassi ai loro sistemi audio. Tuttavia, l'attuale subwoofer della società è enorme e costoso, e viene venduto al prezzo di 749 dollari negli Stati Uniti o 849€ in Europa.

Mentre un subwoofer più piccolo potrebbe non offrire la stessa qualità audio di quello più grande, dovrebbe essere abbastanza buono per la maggior parte delle persone che hanno solo una soundbar o altoparlanti piccoli in casa. Sfortunatamente, l'app suggerisce che il nuovo Sub Mini non sarà compatibile con la funzione dual-subwoofer per l'associazione di due terminali Sub in contemporanea.

Vale la pena notare che la compagnia ha dovuto affrontare gravi vincoli di approvvigionamento poiché i prodotti dell'azienda sono ora in ritardo almeno fino alla fine di dicembre.