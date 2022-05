Sonos Ray: è in arrivo la nuova soundbar con audio pro a prezzo mini

Sonos, una dei maggiori e più apprezzati brand nel settore audio di alto livello e molto spesso etichettato come la “Apple delle soundbar”, è pronta a svelare la sua nuova soundbar di fascia economica Sonos Ray in queste ore al centro di un nuovo leak.

Infatti, grazie a una nuova indiscrezione pubblicata dal sempre ben informato tipster SnooyTech, abbiamo l’opportunità di ammirare le foto promozionali della soundbar che ci offrono un primo assaggio del suo design.

Sonos Ray si mostra nelle prime foto leak: ecco la nuova soundbar in arrivo a breve

Come si può osservare dalla foto soprastante e da quella in copertina, sembra che la soundbar di Sonos arriverà con il classico design premium ma minimal che contraddistingue ogni sistema audio dell’azienda statunitense.

Dalle dimensioni piuttosto contenute, la soundbar è attesa in almeno due colorazioni e con le porte di ingresso posteriori per il cavo Ethernet, il cavo ottico per la connettività diretta con le smart TV di ultima generazione e il tasto di accensione – possibilmente è anche previsto il modulo Bluetooth per la connettività wireless con vari dispositivi come smartphone e tablet, ma non ci sono indicazioni a riguardo.

Attesa al lancio durante il mese di giugno a circa 240 euro al cambio, la soundbar dovrebbe offrire un audio di buona qualità con supporto Dolby Atmos e la consueta ottima equalizzazione dei sistemi di diffusione di Sonos.

