Sonic Superstars per PS5: un'avventura ad alta velocità (-51%)

Sonic Superstars per PS5 è un nuovo standard per il Sonic classico che tutti conoscono e amano, reinventato per le piattaforme moderne.

Sonic Superstars per PS5: impossibile resistere a questo prezzo ridicolo

Esplora le enigmatiche terre di Northstar Island in questa rivisitazione innovativa del famoso platformer Sonic in 2D, che viaggia alla velocità della luce. Assumi i ruoli di Sonic, Knuckles e Amy Rose e sfrutta i poteri freschi di Emerald per spostarti e attaccare con stili completamente nuovi e dinamici. Attraversa scenari mozzafiato mai visti prima, da solo o in compagnia di massimo altri 3 giocatori, e sconfiggi i loschi piani del Dr. Eggman, di Fang e di un nuovo avversario che minacciano di trasformare gli imponenti animali delle isole in malvagi badnik. Sonic Superstars offre un’esperienza imperdibile nel mondo di Sonic, adatta sia ai veterani che ai neofiti appena giunti in questo universo.

Ma non è tutto. Con Sonic Superstars, puoi sprigionare il potere dei Chaos Emerald. Moltiplica la tua velocità, risali le rapide, trasformati e scopri i poteri nascosti di queste gemme mistiche mentre affronti le sfide che ti aspettano lungo il cammino.

E se vuoi rendere l’esperienza ancora più divertente, coinvolgi i tuoi amici. Grazie alla modalità cooperativa locale, fino a 4 giocatori possono unirsi per affrontare l’intera campagna insieme, garantendo risate e momenti indimenticabili.

Grazie alla modalità cooperativa locale, fino a 4 giocatori possono unirsi per affrontare l'intera campagna insieme.