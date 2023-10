Sonic Origins Plus per Switch: MEGA sconto del 43% su Amazon

Se sei un fan del porcospino blu più famoso del mondo dei videogiochi, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di immergerti nell’epica avventura di Sonic Origins Plus, ora disponibile per Nintendo Switch a un incredibile sconto del 43% su Amazon. Questa offerta straordinaria ti offre l’accesso a quattro dei classici più amati di Sonic, completamente rimasterizzati e pronti per essere giocati in un magnifico schermo panoramico HD. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 23,41 euro.

Sonic Origins Plus per Switch: le scorte a disposizione sono limitatissime

L’esperienza di gioco è stata portata a un livello superiore grazie alle nuovissime animazioni iniziali e finali per ciascun titolo, dando nuova vita ai momenti iconici che tutti amiamo. Sia che tu sia un veterano dei giochi di Sonic o un novizio curioso, questa raccolta ti offre due emozionanti modalità di gioco. Nella modalità Classica, potrai sfidare te stesso con la risoluzione originale del gioco e vite limitate, mentre nella modalità Anniversario potrai goderti l’avventura senza limiti, grazie alle vite infinite e allo splendido schermo panoramico HD.

Ma le sorprese non finiscono qui! Con Sonic Origins Plus, avrai accesso a un pacchetto completo che include tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati fino ad oggi. Le missioni estreme, le modalità Specchio e gli sfondi aggiuntivi per le bande laterali porteranno l’esperienza di gioco a nuovi livelli di divertimento. Inoltre, potrai sbloccare nuovi contenuti completando missioni, come la modalità Specchio, nuove fasi, sfide, contenuti dietro le quinte, lettori musicali, corti animati e fasi speciali.

Ma la vera ciliegina sulla torta? Per la prima volta nella storia dei giochi di Sonic, potrai giocare nei panni di Amy Rose in questi leggendari titoli classici. Un’opportunità unica per scoprire il mondo di Sonic da una prospettiva completamente nuova.

Non perdere tempo e cogli l’occasione di portare a casa Sonic Origins Plus per Nintendo Switch oggi stesso. Con il 43% di sconto su Amazon, questa è un’offerta imperdibile per tutti gli appassionati di Sonic. Preparati a correre, saltare e avvitarti attraverso un’incredibile avventura in un mondo pieno di azione e divertimento senza fine. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo incredibile di soli 23,41 euro, prima che le scorte a disposizione si esauriscano.

