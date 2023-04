Sonic Frontiers PS4: il metà prezzo che tutti stavano aspettando

Sonic Frontiers è il nuovo platforming a zona aperta per PlayStation 4, disponibile oggi su Amazon con il 50% di sconto. Il gioco ti porta in un’avventura attraverso cinque isole ultraterrene piene di lussureggianti foreste, spumeggianti cascate e torridi paesaggi desertici, ognuna con le sue sfide a piattaforme e i suoi segreti da scoprire. Approfitta di questa offerta per acquistare questo titolo ad un prezzo stracciato di soli 30,09 euro.

Sonic Frontiers PS4: con questa promozione sta andando a ruba

Una delle caratteristiche principali di Sonic Frontiers è la libertà ad alta velocità senza rivali. Avventurati nelle Starfall Islands e scopri come reagiscono alla velocità di cui solo Sonic è capace. Vai dove vuoi e scopri missioni secondarie, risolvi enigmi, scala strutture colossali, vai a pesca e incontra qualche volto amico. La velocità di Sonic ti porterà a scoprire nuove aree dell’isola e nuove sfide.

Ma non è tutto. Sonic Frontiers ti offre anche la possibilità di metterti alla prova nel Cyber Spazio. Scopri i portali sparsi per l’isola e attraversali per avventurarti nel Cyber Spazio, dove troverai l’inimitabile velocità di Sonic e il suo stile di platforming 3D, con tante sfide per metterti alla prova. Combina la velocità di Sonic con le tue abilità di gioco per completare le sfide più difficili.

Le Starfall Islands ospitano delle strane creature mai incontrate da Sonic prima d’ora. Usa il nuovo sistema di battaglia per combattere in modo strategico, combinando schivate, parate, contromosse, combo e la nuova abilità Cyber loop per sconfiggere nemici mai visti e mastodontici titani. Il sistema di battaglia è stato migliorato per offrire una maggiore sfida e divertimento.

Sonic Frontiers è un gioco che offre molte ore di divertimento. La sua combinazione di velocità, azione, platforming e battaglia lo rende adatto a tutti i fan di Sonic. Se stai cercando un nuovo gioco per PlayStation 4, non perdere l’opportunità di acquistarlo oggi su Amazon con lo sconto FOLLE del 50%, ad un prezzo ridicolo di soli 30,09 euro. I pezzi a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.