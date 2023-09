Sonic Frontiers per Xbox Series X: sconto INCREDIBILE del 52% su Amazon

Sonic, l’iconico porcospino blu di SEGA, è tornato con una nuova avventura epica che sta facendo impazzire i fan di tutto il mondo. Di fatto, Sonic Frontiers è finalmente disponibile per Xbox Series X e Xbox One; questo è il primo capitolo open word del franchise. Su Amazon poi, oggi lo comprerai con lo sconto del 52% al prezzo incredibile di 28,92€ al posto di 59,99€.

Sonic Frontiers: vivi l’azione a velocità supersoniche

Sonic Frontiers rompe gli schemi classici del franchise, introducendo un vasto open word che potrai esplorare a tuo piacimento. Dovrai attraversare paesaggi mozzafiato, dalle foreste misteriose alle città futuriste, mentre affronti nemici e risolvi enigmi intriganti.

Grazie alla potenza delle console di casa Microsoft, questo capitolo offre una grafica mozzafiato. I dettagli dei paesaggi, le animazioni fluide e gli effetti visivi sorprendenti ti faranno sentire immerso in un mondo magico. L’esperienza di gioco è amplificata dalla risoluzione 4K e dagli effetti del ray tracing che danno vita a un mondo virtuale incredibilmente realistico.

Sarai in grado di utilizzare le abilità di Sonic per superare ostacoli, sconfiggere nemici e affrontare boss epici. Il gioco presenta anche una trama coinvolgente che porterà il protagonista e i suoi amici in un’avventura epica alla scoperta di un mistero sconcertante. Infine, perfino la colonna sonora di questo videogame è stata curata in ogni minimo particolare.

A soli 28,92€ questo meraviglioso capitolo è già disponibile per Xbox Series X e Xbox One. Lo trovi su Amazon con lo sconto del 52%, non lasciartelo sfuggire. La consegna è celere e immediata e avrai accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata e in più avrai l’opportunità di farti recapitare il prodotto direttamente in uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio. Cosa aspetti? Sonic Frontiers a meno di 30€ è un best buy.

