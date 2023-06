Sonic Frontiers per Switch al prezzo più basso di sempre su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un videogame uscito su più piattaforme che, grazie agli sconti di Amazon, diventa un best buy senza paragoni. La versione in questione è quella per Nintendo Switch, l’istrionica console della casa nipponica. Stiamo parlando di Sonic Frontiers, un meraviglioso open world uscito di recente con protagonista il porcospino blu più veloce del mondo. In questa avventura vi divertirete a sfrecciare in un gigantesco mondo sfrecciando attraverso isole piene di foreste, con paesaggi torridi e desertici, fra città abbandonate e luoghi futuristici. Ogni location sarà da scoprire e da esplorare; non avrete limiti, in poche parole. Tornando a noi, vi segnaliamo che il titolo in questione è in super sconto a soli 34,99€ al posto di 59,99€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio è altissimo, pari al 42% sul valore originale.

Sonic Frontiers: un peccato lasciarselo sfuggire

Come detto, con Sonic Frontiers potrete correre ad altissima velocità senza rivali; sarete chiamati ad avventurarvi nelle Starfall Islands. In ognuna di queste isole potrete mettere alla prova i poteri di Sonic. Ci saranno missioni principali e secondarie, dovrete risolvere enigmi, incontrare volti amici e tanti nemici. Il tutto viene condito dal solito stile del porcospino blu all’interno del Cyber Spazio.

C’è anche un sistema di combattimenti rivoluzionario nel quale dovrete impegnarvi per affrontare i nemici con astuzia, schivando colpi, parandone altri, facendo mosse e contromosse. Provate poi la nuova abilità Cyber Loop.

Insomma, Sonic Frontiers si è da subito prefigurato come un nuovo capitolo della saga ma con uno stile tutto nuovo. Gli appassionati non potranno farne a meno ma questo è un videogioco che va bene anche ai neofiti del brand, a chi non conosce questo fantastico personaggio. È un gioco per tutti, grandi e piccini, e al prezzo di soli 34,99€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.