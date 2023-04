Song of Horror: la Deluxe Edition per PS4 in mega sconto

Song of Horror è un titolo horror a episodi sviluppato da Protocol Games e pubblicato da Raiser Games. La Deluxe Edition, ora disponibile per PS4, offre un’esperienza di gioco completa e coinvolgente, arricchita da una grafica in alta definizione e una colonna sonora spaventosa. Attualmente in sconto del 25% su Amazon, è possibile acquistare questo terrificante titolo ad un prezzo vantaggioso di soli 29,98 euro.

Song of Horror: preparati ad intense notti di terrore con la tua PS4

Song of Horror è diviso in episodi, ciascuno dei quali segue le vicende di diversi personaggi che si ritrovano coinvolti in una misteriosa vicenda legata a un libro antico e alla morte del suo autore. Il giocatore impersona un investigatore che dovrà scoprire i segreti nascosti dietro a questo libro e svelare l’identità del malefico essere che si nasconde dietro di esso.

Song of Horror si distingue per la sua atmosfera inquietante e il gameplay innovativo. Il giocatore non avrà mai la certezza di essere al sicuro, in quanto la morte può sopraggiungere in qualsiasi momento e da qualsiasi parte. Inoltre, ogni episodio presenta una serie di enigmi e indizi da risolvere per poter avanzare nella storia. La Deluxe Edition, ora in sconto del 25% su Amazon, offre numerosi contenuti aggiuntivi che ampliano l’esperienza di gioco. In particolare, include la colonna sonora originale del videogame, un artbook digitale, e una serie di modelli 3D dei personaggi del gioco.

Il prezzo scontato di soli 29,98 euro rende l’acquisto della Deluxe Edition particolarmente vantaggioso, soprattutto per gli appassionati di giochi horror e thriller. La grafica in alta definizione e la colonna sonora spaventosa offrono un’esperienza di gioco coinvolgente e intensa, in cui il giocatore si sentirà immerso in un mondo oscuro e minaccioso.

In definitiva, Song of Horror – Deluxe Edition per PS4 è un titolo horror a episodi che non può assolutamente mancare alla tua collezione. Approfitta subito di questa offerta prima che le ultime scorte disponibili si esauriscano.

