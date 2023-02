Soltanto Illimity ti offre il 3% sul conto deposito a 12 mesi

Illimity è l’unica banca innovativa che ti offre nuove opportunità di fare banking. Tutti i nuovi clienti che scelgono di aprire un conto, infatti, potranno approfittare di un’offerta mai vista prima: tassi promozionali del 3% sul conto deposito a 12 mesi. In più, Illimity ti offre l’opportunità di usufruire di un conto corrente a canone zero, che include una carta di debito internazionale. La promozione è a tempo limitato: soltanto i nuovi titolari che apriranno un conto entro il 20 marzo attivando i depositi potranno sfruttare i tassi promozionali.

Cosa è Illimity e quali funzioni offre

Se non hai mai sentito parlare di Illimity, ti spieghiamo subito di cosa si tratta. Illimity è una banca con sede a Milano che offre una soluzione avanzata per la gestione di spese e finanze personali attraverso un conto corrente senza costi e una carta di debito internazionale gratuita. La gestione passa attraverso l’applicazione gratuita Illimity Connect, che non solo permette di tenere traccia di qualsiasi aspetto finanziario (come entrate, uscite e spese), ma anche di accedere a un ampio ventaglio di funzionalità – tra cui pagamento di bollettini postali, MAV/RAV e F24, bonifici da tutti i tuoi conti, anche di altre banche, che possono essere collegati gratuitamente.

I titolari possono scegliere se attivare anche un conto deposito personalizzabile con soluzioni da 6 a 60 mesi. Con Illimity – che aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – attivi il tuo deposito (o più depositi: senza alcun limite) in pochi secondi e senza spese direttamente dal tuo smartphone, scegli importo, durata e tipologia di linea. Fino al 20 marzo coloro che apriranno un conto Illimity e attiveranno un conto deposito potranno approfittare di tassi promozionali al 3% validi sulle somme vincolate.

Vuoi aprire un conto Illimity? Nulla di più semplice. Scarica l’applicazione oppure accedi alla pagina ufficiale: per la registrazione avrai bisogno soltanto di un documento d’identità, una webcam oppure una fotocamera e un posto tranquillo e luminoso in cui effettuare il video di riconoscimento per verificare la tua identità.

