Solo su eBay trovi la smart TV Xiaomi TV A2 da 43" a 180€ in meno

eBay ha in serbo per te una offerta scioccante in ambito TV: la popolarissima e apprezzatissima Xiaomi TV A2 da 43 pollici crolla di prezzo in maniera epica. Infatti, complice uno sconto totale del 40%, quest’oggi ti bastano appena 269€ – stiamo parlando di un risparmio di ben 180€ – per mettere le mani su una smart TV di altissima qualità.

Basta un rapido sguardo per rendersi immediatamente conto che la TV del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze, già dal design dal forte sapore premium grazie alle cornici super sottili e quasi invisibili.

Crollo verticale del 40% su eBay per la smart TV di Xiaomi, affare d’oro

La smart TV a marchio Xiaomi monta un bellissimo pannello Ultra HD 4K con tecnologia MEMC e Dolby Vision per immagini spettacolari e ricche di dettagli, mentre dal punto di vista audio non puoi assolutamente chiedere di meglio con il supporto al Dolby Audio e DTS-HD.

Google Assistant è integrato fin dal primo istante per darti la possibilità di accedere a tutti i contenuti che vuoi con semplici comandi vocali, mentre la piattaforma Android TV ti garantisce pieno intrattenimento su Amazon Prime Video, YouTube e non solo.

Con questa offerta fuori scala diventa praticamente impossibile farsi scappare la smart TV di Xiaomi oggi che la paghi ben 180€ in meno; mettila subito nel carrello per riceverla a casa in pochissimo tempo e senza costi di spedizione extra.

