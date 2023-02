Solo su eBay la smart TV Samsung UHD 4K da 55" CROLLA del 44%

Se sei un amante del cinema e non vedi l’ora di guardare i film dei tuoi registi preferiti direttamente a casa in comodità sul divano, questa offerta di eBay sulla smart TV Samsung UHD 4K da 55″ è fatta apposta per te. Con un risparmio immediato di 371€, infatti, quest’oggi ti bastano appena 378€ per mettere le mani su una tra le migliori smart TV del colosso sudcoreano degli ultimi mesi; è sufficiente sfruttare il codice coupon “CASA23” per sfruttare un ulteriore sconto che si somma a quello già presente del 44%.

Realizzata con materiali di altissimo livello e con un design premium mozzafiato, la smart TV di Samsung è pronta fin da subito a soddisfare le tue personali esigenze senza mai scendere a un compromesso.

Risparmia ben 371€ su eBay e acquista subito la smart TV Samsung UHD 4K da 55″

Il processore Crystal 4K di ultima generazione spinge al massimo i dettagli e ogni sfumatura di colore, mentre la tecnologia Adaptive Sound ti avvolge con un suono potente e di qualità scena dopo scena. Non solo cinema: la televisione di Samsung è anche pronta a abbracciare i migliori giochi del momento, merito della tecnologia Motion Xcelerator.

Il modello realizzato da Samsung non sarebbe così apprezzato come lo è senza Tizen OS, la piattaforma software che ti garantisce il pieno accesso ai più importanti servizi di streaming del momento come Netflix, Disney+, Apple TV, Amazon Prime Video, NOW TV e molti altri ancora.

L’offerta eBay di oggi rappresenta la tua migliore occasione per mettere le mani sulla bellissima smart TV di fascia premium di Samsung, l’unica che ti arriva a casa senza costi di spedizione con un risparmio immediato di ben 371€ sul normale prezzo di vendita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.