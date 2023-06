Solo su Amazon la smart TV Hisense QLED UHD 50" crolla del 37%

Con uno sconto immediato del 37% la stupenda smart TV Hisense QLED 50″ è l’offerta di Amazon che stavi aspettando per acquistare una televisione di qualità. Infatti, grazie a un risparmio complessivo di ben 220€, quest’oggi ti bastano appena 379€ per mettere le mani su una smart TV in grado di soddisfare tutte le tue personali esigenze.

Basta un rapido sguardo per comprendere fin da subito che, nonostante lo sconto shock, la smart TV Hisense è di alto livello: il pannello QLED da 50 pollici a risoluzione Ultra HD è abbracciato da cornici estremamente sottili e ben ottimizzate.

Su Amazon c’è il 37% di sconto sulla smart TV Hisense QLED UHD da 50 pollici

Inoltre, stiamo parlando di un pannello con tecnologia Quantum Dot Colour per miliardi di sfumature di colore e Dolby Vision per dettagli sempre impeccabili; completamente compatibile con Amazon Alexa per i comandi vocali, la smart TV integra la modalità Game Mode e ti offre anche l’accesso alle più importanti piattaforme di streaming per guardare film e serie TV di successo.

Ti sembrerà impossibile ma è tutto vero: metti subito nel carrello la bellissima smart TV Hisense da 50 pollici per riceverla a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.