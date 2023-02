Solo sconti 70/75%: l'Amazon delle cose quasi regalate (tutto da 7€ a 24€)

Le occasioni Amazon che sto per raccontarti sono pazzesche. Solo sconti dal 70% al 75% per questi 5 gadget tech super utili. Sceglili al volo e approfittane prima che le promozioni finiscano: sono limitatissime. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Attenzione: per avere il prezzo più basso possibile, devi ricordarti di spuntare il coupon in pagina, proprio come mostrato nell’immagine seguente.

Un paio di auricolari particolarissimi nel design, dotati di design semi in ear e case di ricarica spettacolare. Infatti, il coperchio integra un display che mostra l’autonomia energetica del sistema di ricarica e anche delle singole cuffiette. Attiva l’offerta in pagina e prendilo a 23€ circa appena.

Un bellissimo e particolare microscopio digitale wireless in grado di ingrandire da 50X fino a 2000X. Collegalo a smartphone, tablet o PC e usalo per divertirti o lavorare. Il set con in omaggio una serie di vetrini e la base di appoggio lo prendi a 17€ circa appena: attiva l’offerta in pagina e prendilo finché è in promozione

Se desideri un paio di auricolari wireless più sobrio e compatto, questo modello è quello che fa al caso tuo. Connessione Bluetooth super stabile e design semi in ear: puoi usarlo per parlare al telefono o ascoltare la musica che ami di più. Approfitta dello sconto del 75% e prendili a 14,99€.

Un mouse da gaming veramente bellissimo e particolare nel design. C’è addirittura una luce LED che contribuisce a renderlo ancora più gradevole esteticamente. Spunta il coupon i pagina e prendilo a 6,60€ appena.

Questo spettacolare interruttore smart, elegante e raffinato, è perfetto per rendere intelligenti lampadari, tapparelle elettriche e altri prodotti che attualmente controlli con un interruttore normale. Lo installi in un attimo e poi puoi controllare tutto tramite smartphone o usando la voce grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home. Ancora, puoi semplicemente utilizzare la voce. Attiva l’offerta in pagina e prendilo a 9€ appena.

Visto che ottimi affari su possono fare su Amazon risparmiando un sacco con il coupon? Approfitta degli sconti del 70/75% e prendi tutto quello che ti piace di più investendo pochissimo. Le spedizioni sono rapide e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime, ma la disponibilità è super limitata.

