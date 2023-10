Solo per oggi Honor Magicbook X 16 in super offerta a 699€

Tra le offerte di Halloween disponibili nello store hihonor.com segnaliamo quella con protagonista Honor Magicbook X 16, in vendita a 699,90 euro invece di 899,90 euro grazie a un maxi sconto di 200 euro valido solo fino alla mezzanotte di oggi.

Magicbook X 16 è il nuovo PC presentato quest’anno da Honor basato sulla piattaforma Intel Core i5 di dodicesima generazione. In particolare, si distingue per l’ampio schermo, la dotazione hardware completa e la capiente batteria, ideale sia per gli studenti che i professionisti.

Honor Magicbook X 16 in sconto di 200 euro sul sito ufficiale

Come accennato qui sopra, tra i principali punti di forza del Magicbook X 16 si annovera il display Honor FullView da 16 pollici, con rapporto pari 16:10 per una visione più ampia e una maggiore produttività. L’altro elemento di spicco è la batteria da 60Wh, in grado di supportare fino a 9 ore di lavoro. A questo proposito, sottolineiamo anche la presenza del caricatore rapido da 65W, con cui è possibile ricaricare la batteria del computer in brevissimo tempo.

Un plauso va poi alla tastiera: grazie alla corsa dei tasti di 1,5 mm è possibile scrivere per ore e ore senza sforzi o incontrare difficoltà di sorta nell’utilizzo quotidiano, a tutto vantaggio della produttività, in particolare per gli studenti e coloro che si occupano di scrivere articoli o programmare.

Acquistandolo oggi sul sito ufficiale hihonor.com è possibile scegliere se pagare in un’unica soluzione o in tre rate a interessi zero da 233,30 euro con Klarna o PayPal. Il modello in offerta, lo ricordiamo, è quello in configurazione 16 GB + 512 GB, con a bordo il sistema operativo Windows 11.

Approfitta ora dell’ultima offerta di Honor per risparmiare 200 euro sull’acquisto del nuovo Magicbook X 16. Le spese di spedizione sono a carico dell’azienda asiatica.

