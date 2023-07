Solo OGGI il POCO X5 Pro te lo aggiudichi a 279€

Approfitta subito del Mi Store che, solo per oggi, ti ha confezionato un’offerta a tempo decisamente vantaggiosa. Infatti, acquista lo Xiaomi POCO X5 Pro a soli 279,90 euro, invece di 349,90 euro. Un ottimo risparmio per uno smartphone economico solo nel prezzo. Questo gioiellino ti regala ben 6GB di RAM per un multitasking sempre reattivo e fluido.

Inoltre, al suo interno, batte un cuore potente. Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 778G hai proprio tutto il necessario per goderti prestazioni impressionanti. In grado di soddisfare anche l’utente più esigente, questo telefono dalla sua ha stile e potenza. Non c’è app o gioco che non possono essere sfruttati al meglio! Lasciati travolgere da questo bolide.

POCO X5 Pro: potenza e dettagli senza limiti

Xiaomi POCO X5 Pro si propone con una cura nei dettagli incredibile. La scocca è elegante e raffinata, ma con una nota aggressiva per ricordare tutta la sua potenza. La tripla fotocamera da 108MP si incastona perfettamente con il guscio, sporgendo leggermente lasciando una sensazione di piacevolezza alla vista. Le linee moderne e squadrate non solo lo rendono bello, ma anche estremamente pratico da usare.

Guardando il suo schermo ti innamori. Grazie al DotDisplay AMOLED FHD+ a 120Hz hai colori sempre accesi, dettagli sempre curati e fluidità sempre al top. E con la ricarica turbo da 67 W sei subito in pista! Non perdere altro tempo, visto che la promozione è disponibile solo per oggi sul Mi Store con consegna gratuita. Acquistalo subito a soli 279,90 euro, invece di 349,90 euro.

