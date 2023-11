Solo il Black Friday ti REGALA le cuffie realme Buds Air 3 Neo (22€)

Tra le numerosissime offerte Amazon in occasione del Black Friday è assolutamente impossibile lasciarsi scappare questa sulle cuffie true wireless realme Buds Air 3 Neo. Infatti, complice uno sconto immediato del 23%, le già economicissime cuffie del colosso cinese crollano al prezzo shock di appena 22€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Super leggere, comodissime da indossare e con tecnologia Dolby Atmos per un sound potente e corposo, le cuffie del colosso cinese hanno tutte le caratteristiche al posto giusto per soddisfare tutte le tue personali esigenze.

Appena 22€ su Amazon per le cuffie true wireless realme Buds Air 3 Neo: occasione hot

La batteria integrata ti assicura ore e ore di autonomia senza mai preoccuparti di restare a secco nel bel mezzo della giornata – tra l’altro è presente anche la tecnologia di ricarica rapida che ti fornisce 120 minuti di autonomia dopo appena 10 minuti di ricarica -, mentre il modulo Bluetooth 5.2 ti assicura la trasmissione ad alta risoluzione sui tuoi dispositivi iOS e Android.

Nonostante il prezzo da mercatino, inoltre, le cuffie realme supportano anche la tecnologia di cancellazione del rumore con IA: parla al telefono per tutto il tempo che vuoi senza preoccuparti dei rumori esterni, anche negli ambienti più confusionari.

Impossibile lasciarsi scappare questa occasione su Amazon in occasione del Black Friday ad appena 22€; fai in fretta e metti subito nel carrello le cuffie true wireless a marchio realme per riceverle direttamente a casa già domani con la consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.