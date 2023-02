Un solo antivirus su più dispositivi? Quale prodotto scegliere

Per questioni di comodità e di facilità di utilizzo, adottare un solo antivirus su più dispositivi è una scelta saggia.

Ciò però, può comportare non pochi problemi. Se si sceglie uno strumento gratuito, molto spesso non si ha a che fare con aggiornamenti tempestivi: ciò rende l’antivirus stesso poco efficace.

Allo stesso tempo, molti prodotti del settore permettono un utilizzo su un numero limitato di dispositivi della licenza acquistata: in molti casi, si parla di un solo computer/smartphone.

Vi è poi la questione compatibilità. Non è infatti detto che, per esempio, un antivirus efficace su Android offra anche protezione nel contesto di Windows. Scegliere la suite di sicurezza giusta dunque, soprattutto per chi ha a che fare con svariati dispositivi, è tutt’altro che semplice.

Un singolo antivirus su più dispositivi: la soluzione ideale per chi ha diversi smartphone e/o computer

Che si parli di svariati device o di una famiglia numerosa, McAfee Total Protection offre notevoli vantaggi in questo senso.

Stiamo infatti parlando di uno strumento non solo in grado di proteggere efficacemente dispositivi come:

PC Windows

Mac

smartphone Android

iPhone

ma anche, con una singola sottoscrizione, di agire su uno o più di essi in contemporanea.

Con la formula “Più dispositivi“, per esempio, è possibile agire su 5 piattaforme contemporaneamente. Un vantaggio non da poco, visto che al giorno d’oggi ognuno di noi possiede almeno un computer e un telefono.

Per chi ha maggiori necessità poi, può andare anche oltre tramite la sottoscrizione “Family“. In questo senso, i dispositivi supportati diventano ben 10.

Ma cosa offre McAfee Total Protection ai suoi utenti?

Oltre al classico antivirus, questa suite di sicurezza anche altre soluzioni molto apprezzabili.

Lato privacy, merita una citazione la VPN integrata. Il password manager e la protezione della rete domestica poi, sono altre utility molto apprezzabili legate a tale suite.

