Solo 9€ per l'hub USB 7 in 1 con interruttori indipendenti: una GENIALATA

Non un hub USB come gli altri. Questo modello 7 in 1 non solo ti permette di collegare fino a 7 periferiche contemporaneamente, ti offre anche la possibilità di gestirle tutte separatamente. Infatti, ogni ingresso è dotato di interruttore indipendente per gestire in modo indipendente ogni periferica collegata.

Complice uno sconto a tempo limitatissimo, puoi portarlo a casa a 9,99€ appena. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitatissima.

Un prodotto geniale e super semplice da utilizzare. Basta collegarlo alla porta USB del PC e subito – da una sola – ne ottieni ben 7. A questo punto, potrai collegare tutte le periferiche che desideri e il bello è che puoi gestirle in modo completamente indipendentemente. Infatti, grazie all’interruttore potrai accenderle e spegnerle singolarmente, senza alcun problema.

L’ideale, ad esempio, per memorie esterne, lampade e persino ventilatori. Ormai, sono centinaia le periferiche alimentate tramite porta USB. Non perdere l’occasione di portare a casa un gadget super utile e particolare a mini prezzo. Completa l’ordine al volo per accaparrarti questo spettacolare hub USB 7 in 1 a 9,99€ appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii rapido.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.