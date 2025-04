Solo 99€, sconto WOW del 73%: smartphone con 256GB, display 90Hz e 5000 mAh

Oggi Amazon ti permette di portare a casa questo nuovo smartphone Blackview a un prezzo che sembra impossibile: 99,99€ invece di 379,99€, attivando il coupon in pagina e inserendo il codice promozionale QT46HC3W prima del pagamento. La spedizione è veloce e gratuita per chi è iscritto a Prime, quindi non c’è motivo di aspettare: completa l’ordine adesso e sfrutta uno degli sconti più forti della settimana.

Il nuovo Blackview è uno smartphone Android 14 aggiornabile ad Android 15, con un design sottile (solo 8,75 mm) e un peso piuma di 192 grammi. È disponibile in tre colorazioni eleganti e si distingue come uno dei telefoni più curati nella fascia sotto i 100 euro. Perfetto per chi cerca un dispositivo moderno, veloce e completo, senza rinunciare a un tocco di stile.

Sotto la scocca trovi un processore octa-core Unisoc T606 da 12 nm, fluido ed efficiente anche con più app aperte insieme. La RAM arriva fino a 12GB (4 reali + 8 virtuali), e la memoria interna è da ben 256GB, espandibile fino a 2TB. Questo significa che puoi scattare foto, scaricare app, salvare file e video senza preoccuparti mai dello spazio.

Lo schermo è un pannello da 6,56″ con tecnologia IPS, luminosità di 450 nit e protezione occhi. Il risultato è una visualizzazione chiara anche all’aperto, senza affaticare la vista. Caratteristica a sorpresa: il refresh rate che arriva a 90Hz. Sblocchi lo smartphone con l’impronta o il volto, e puoi usare due SIM o una SIM + memoria espansa, per una gestione più flessibile.

Ottime anche le fotocamere: 13MP posteriore con HDR, video FHD e diverse modalità (ritratto, panorama, notturno), più una frontale da 8MP per selfie e videochiamate. La batteria da 5000 mAh regge tutta la giornata senza problemi e in standby può arrivare a oltre 1000 ore. A bordo ci sono anche Bluetooth, GPS multi-sistema e la funzione Smart K per migliorare l’audio nei giochi e nei contenuti multimediali.

Sconto massimo, dotazione completa, memoria fuori scala e un sistema aggiornato: quella di questo smartphone Blackview è una delle occasioni più valide di oggi su Amazon.

