Solo 89€ per questo tablet accessoriato: vero e proprio COMPUTER portatile

Se stai cercando un tablet che offra prestazioni elevate e la versatilità di un vero e proprio computer portatile, non cercare oltre! Questo modello da 10″ di SEBBE ha a bordo Android 13 ed è la scelta perfetta per te. E il miglior punto? È attualmente in promozione su Amazon a soli 89,99€ con una marea di accessori, inclusa la cover e la tastiera. Completa al volo il tuo ordine per approfittarne, le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitata.

Una delle caratteristiche più impressionanti di questo tablet è la sua potenza. Dotato di una RAM da 12GB e una memoria interna da 128GB (espandibile fino a 1TB con una scheda TF), avrai spazio sufficiente per archiviare tutti i tuoi file, foto, video e applicazioni preferite. Che tu sia uno studente, un professionista o semplicemente un appassionato di tecnologia, questa capacità di archiviazione generosa ti permetterà di avere tutto ciò che ti serve a portata di mano.

Ma non è tutto: il tablet SEBBE è alimentato da un processore Octa-Core da 2.0 GHz, che garantisce una velocità di elaborazione rapida e un’esperienza fluida. Che tu stia navigando su Internet, guardando video in streaming, giocando o lavorando su documenti, questo tablet ti offrirà prestazioni senza interruzioni.

La connettività 5G WiFi ti permette di navigare in Internet ad alta velocità, mentre la connettività Bluetooth 5.0 ti consente di collegare facilmente dispositivi esterni come tastiere, mouse e cuffie wireless. Inoltre, il tablet è dotato di GPS integrato, che ti guiderà con precisione nelle tue avventure e nei tuoi viaggi.

Ma le caratteristiche eccezionali non finiscono qui. Il tablet SEBBE ha una batteria da 6000 mAh, che garantisce un’autonomia eccezionale. Potrai utilizzarlo per ore senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente. Inoltre, la fotocamera posteriore da 8MP e la fotocamera anteriore da 5MP ti consentono di scattare foto e video di alta qualità e di partecipare a videochiamate con una nitidezza incredibile.

E per rendere l’esperienza ancora più completa, il tablet SEBBE viene fornito con una tastiera e un mouse inclusi. Trasforma il tuo tablet in un vero e proprio computer portatile e aumenta la tua produttività ovunque tu vada. Scrivi, lavora e crea con facilità grazie a questo pratico accessorio.

Se stai cercando un prodotto potente, versatile e completo di accessori, non lasciarti sfuggire questa promozione. Acquista questo eccellente tablet 10″ accessoriato a soli 89,99€ su Amazon. Sfrutta questa offerta limitata completando al volo il tuo ordine: ricevi tutto in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime.

