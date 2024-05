Solo 57,99€ per il nuovo CMF Watch Pro della NOTHING: autonomia assurda

Il CMF Watch Pro della NOTHING è un smartwatch dal prezzo accessibile che offre una combinazione impressionante di funzionalità e design. Oggi è disponibile su Amazon ad appena 57,99€ invece di 69,00€ (-16%).

NOTHING è il nuovo brand di Carl Pei, che già aveva co-fondato OnePlus: si è subito distinto grazie ai suoi smartphone proposti ad un prezzo competitivo e caratterizzati da un design carismatico; la linea CMF, destinata ai prodotti entry-level, non è da meno e noi ne siamo già grandissimi fan.

Con un display AMOLED da 1,96 pollici, una risoluzione di 410 x 502 pixel e una luminosità massima di 600 nit, questo orologio offre un’esperienza visiva chiara e nitida. Il design, disponibile in Dark Grey e Metallic Grey, è elegante e leggero, con un peso complessivo inferiore a 50 grammi, rendendolo comodo da indossare tutto il giorno

Il CMF Watch Pro è equipaggiato con oltre 110 modalità di tracciamento sportivo, inclusi sport meno comuni come il pattinaggio inline e lo snowboard. Il GPS integrato fornisce dati accurati sui percorsi, anche se – stando ad alcune recensioni – potrebbe richiedere un po’ di tempo per agganciarsi ai satelliti in aree aperte. Si tratta comunque di tempi in linea con quelli di altri smartwatch in questa fascia di prezzo.

Troviamo tutte le funzionalità smart che ci si aspetta in un wearable, tra cui la possibilità di ricevere le telefonate e rispondere direttamente dal proprio polso… come un agente segreto. L’autonomia della batteria è notevole, con una durata fino a 13 giorni con un utilizzo moderato.

Il CMF Watch Pro è una scelta eccellente per chi cerca uno smartwatch funzionale pur rimanendo ampiamente nella fascia economica del mercato. Non farti scappare questa offerta: oggi è tuo ad un prezzo irresistibile.