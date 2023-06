Solo 39€ per il tuo proiettore portatile: film su schermo GIGANTE, fino a 80"

Questo proiettore portatile è un gioiellino di tecnologia che ti permetterà di trasformare qualsiasi spazio in un cinema personale. Super compatto, offre una luminosità di 3000 lumen e un contrasto di 2000:1, garantendo un’esperienza visiva di alta qualità su uno schermo grande e luminoso. Il rapporto di proiezione varia tra 24 e 80 pollici, a seconda della distanza del videoproiettore dalla superficie di proiezione, che può andare da 0,8 a 2,8 metri.

Attualmente, complice uno spettacolare sconto Amazon a tempo limitato, puoi portarlo a casa a 39€ circa appena. Completa adesso l’ordine per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità scarsa: sii veloce.

Questo straordinario gadget è compatibile con una vasta gamma di dispositivi. Puoi collegarlo a smartphone, tablet, PC, lettore di schede SD, telecamera, VCR, PC, laptop, TV stick, XBOX, PS4 e PS5 tramite le porte USB, HDMI o AV.

Con un design elegante e minimalista, è facile da trasportare e da riporre. Le sue dimensioni sono di soli 136 x 88 x 57 mm e il suo peso è di soli 252 grammi, il che lo rende l’accessorio perfetto per le tue serate film o per le tue presentazioni di lavoro.

Una delle caratteristiche più interessanti di sistema portatile è che può essere alimentato anche da una powerbank tramite l’interfaccia di micro USB. Questo significa che puoi usarlo anche all’aperto, senza bisogno di una presa elettrica vicina. La durata della lampada LED è stimata in circa 30000 ore, garantendo così una lunga durata del prodotto.

Insomma, stai cercando un modo per goderti dei film o dei giochi su uno schermo grande senza spendere troppo o occupare troppo spazio, questo proiettore portatile è l’opzione ideale per te. Completa adesso l’ordine da Amazon per averlo a 39€ circa appena con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce: si tratta di un’occasione a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.