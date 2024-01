Solo 27€ su Amazon per le MITICHE cuffiette Bluetooth Soundcore

Auricolari wireless di qualità senza spendere un occhio della testa? Li abbiamo trovati per te e sono una vera bomba, ma fai in fretta perché è un’offerta limitata. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello le cuffiette Bluetooth Soundcore a soli 27,99 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Davvero una super promozione da non perdere. Questi auricolari wireless garantiscono un’autonomia eccezionale e un suono meraviglioso. Potrai fare chiamate senza disturbi e sono comodissime. Senza contare che adesso puoi avvalerti dello sconto del 30% che abbatte il prezzo e le puoi avere a pochissimo.

Cuffiette Bluetooth Soundcore con suono personalizzato

Una delle tante caratteristiche interessanti di questi auricolari wireless è sicuramente la possibilità che avrai di personalizzare il suono scegliendo tra ben 22 impostazioni differenti. Con un solo tocco puoi decidere se potenziare i bassi o spingere sugli alti. Inoltre sono progettati per garantire il massimo del comfort e quindi li puoi tenere alle orecchie per tutto il tempo che vuoi.

Hanno una batteria super che garantisce ben 9 ore di autonomia con una sola ricarica e 28 ore grazia alla custodia. E in appena 10 minuti potrai avere altre 2 ore di ascolto. I due microfoni integrati captano solo la tua voce e non i rumori esterni per chiamate perfette senza disturbi. E poi hanno una connessione stabile senza latenza grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3.

Non perdere tempo dunque, vai subito su Amazon e acquista le tue cuffiette Bluetooth Soundcore a soli 27,99 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.