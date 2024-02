Solo 26€ e metti al polso questo smartwatch con vivavoce e 112 profili

Approfitta velocemente di questa promozione speciale di Amazon e metti nel tuo carrello questo smartwatch con vivavoce a soli 26,99 euro, invece che 79,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso del 63% più di un ulteriore sconto del 10% per un risparmio totale di ben 53 euro. Sembra impossibile ma è tutto vero. Solo che devi fare in fretta perché l’offerta non potrà durare in eterno.

Smartwatch con vivavoce impermeabile e con sensore preciso

Sicuramente una delle cose più interessanti è la possibilità che avrai di rispondere alle chiamate direttamente dal polso, grazie al microfono e all’altoparlante interni. Puoi anche chiamare e visualizzare le notifiche di email, messaggi e social nel display touch HD da 1,85 pollici. Il cinturino è comodo e non fa sudare il polso. Inoltre è resistente all’acqua con certificazione IP68 per cui lo puoi usare anche per nuotare.

Parlando proprio di attività sportive e fitness, potrai avvalerti delle 112 modalità incluse. Il sensore preciso rileva il battito del cuore, l’ossigeno nel sangue, le calorie che bruci e Km che percorri. E possiede una batteria bella grande che gli dona un’autonomia di una settimana.

Insomma a questa cifra è da prendere senza nemmeno pensarci un secondo. Quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo smartwatch con vivavoce a soli 26,99 euro, invece che 79,99 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di applicare il coupon visibile in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.