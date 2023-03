Solo 25€ per questo smartwatch da 1,10" impermeabile fino a 5ATM

Se vuoi qualcosa al polso che sia leggero e discreto ma che abbia anche tante funzioni per quando ti alleni, allora dai un’occhiata a questa offerta. Vai ora su Amazon e metti nel tuo carrello lo smartwatch Imfrchcs a soli 25,49 euro, invece che 69,99 euro.

Uno sconto pazzesco del 64% che non è assolutamente da sottovalutare. Oltre al grande risparmio puoi avere un ottimo prodotto. Puoi monitorare le attività del tuo corpo mentre fai sport e non solo. Anche mentre sei a riposo è in grado di restituire dati precisi per rimanere sempre in salute.

Smartwatch Imfrchcs: economico ma di qualità

Questo smartwatch si presenta con un piccolo display AMOLED HD da 1,10 pollici rettangolare, perfetto per chi vuole al polso qualcosa di leggero e comodo. Nonostante lo schermo non abbia dimensioni enormi è molto visibile e fluido. Ha una resistenza all’acqua fino a 5 ATM e quindi perfetto per usarlo anche in piscina, al mare o sotto la doccia.

Può monitorare 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 il battito del cuore, l’ossigeno del sangue e avvisarti in tempo reale sulle tue condizioni fisiche. Possiede 25 modalità di sport professionali con cui puoi rimanere in perfetta forma. E ricevi notifiche dai tuoi social, di messaggi, e-mail, sveglie e tanto altro. Infine, una menzione alla batteria, che è in grado di durare per ben 7 giorni in modalità standard.

Davvero un offerta da non farsi scappare. Dato il forte sconto potrebbe esaurirsi da un momento all’altro, per cui fiondati su Amazon e acquista il tuo smartwatch Imfrchcs a soli 25,49 euro, invece che 69,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

