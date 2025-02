Solo 21,99 euro per questo TELEMETRO LASER in offerta su Amazon

Perfetto per misurazioni a distanza, questo telemetro laser è disponibile ad un ottimo prezzo su Amazon: grazie allo sconto odierno è tuo a soli 21,99 euro, con disponibilità immediata e spedizione Prime che ti assicura la consegna veloce.

Telemetro laser in offerta: utile, preciso e versatile

Questo telemetro laser è uno strumento perfetto in scenari come lavori di costruzione o ristrutturazione e ti permette di avere delle misurazioni con una precisione assoluta, nell’inciso fino a ±1,5mm e 99 misurazioni memorizzabili. Potrai sfruttare diverse unità di misura e due fori fotosensibili per risultati ancora più precisi.

Tara le funzioni avanzate che lo rendono uno strumento versatile citiamo la possibilità di misurare distanze, superfici, volumi e persino calcolare misure indirette grazie alla modalità Pitagora. E, con la funzione misurazione continua, puoi ottenere dati in tempo reale semplicemente spostando il dispositivo. Puoi addirittura sommare e sottrarre le misure direttamente dal display.

Lo schermo LCD retroilluminato a 4 linee ti assicura una lettura chiara anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la funzione muto ti permette di lavorare in ambienti silenziosi senza disturbare. Il dispositivo è pensato per resistere a polvere e schizzi d’acqua (IP54), rendendolo perfetto per cantieri, fabbriche e magazzini.

Il set include batterie, custodia e cinghia, così puoi portarlo ovunque senza problemi. Affidabile, pratico e resistente acquistalo adesso in offerta a soli 21,99 euro.