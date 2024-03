Solo 182€ su Amazon (-39%) su questo Motorola con display pOLED FHD

Amazon ti offre una splendida opportunità oggi sullo smartphone Motorola edge 30 Neo, che puoi acquistare in offerta a soli 182,99 euro invece di 299,90. Questo dispositivo, appartenente alla fascia media del mercato, si presenta con una serie di caratteristiche all’avanguardia che ti raccontiamo subito dopo il pulsante.

Motorola edge 30 Neo in sconto: la scheda tecnica

Motorola Edge 30 Neo è uno smartphone Android dotato di un fantastico display pOLED FullHD+ HDR10+ da 6,3″ con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che esalta la doppia fotocamera da 64 MP, dotata di stabilizzazione ottica, ultra-grandangolo, Macro Vision e profondità. Presente anche una fotocamera frontale da 32 megapixel che ti permette di realizzare selfie e videochiamate perfette.

Il processore Qualcomm Snapdragon 695 ti permette di sfruttare al massimo la connettività 5G dello smartphone, grazie ad una ottimizzazione pensata per offrirti prestazioni straordinarie e una navigazione fluida e reattiva.

E la batteria non sarà mai un problema grazie alla cella di 4020mAh con cui puoi usare il dispositivo per giorni anche con una sola carica. In ogni caso, la ricarica rapida TurboPower da 68 Watt ti permette di ricaricare il tuo smartphone in pochi minuti, garantendoti sempre la massima disponibilità.

Il supporto Dual SIM e la cover inclusa completano la dotazione di un telefono eccezionale per la sua fascia di prezzo. Motorola Edge 30 Neo è tuo a 182,99 euro invece di 299,90.