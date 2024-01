Solo 17€ e puoi avere questi auricolari wireless con 40h di autonomia

Vuoi delle cuffiette Bluetooth ma i prezzi che hai visto ti hanno spaventato? Allora dai un’occhiata a questa super offerta di Amazon e fai il colpaccio. Metti subito nel tuo carrello questi auricolari wireless a soli 17,98 euro, invece che 59,99 euro, applicando il coupon in pagina.

È tutto vero, non ci sono assolutamente errori, e se ci sono meglio approfittarne subito, prima che se ne accorgano. Dunque adesso puoi avvalerti di un doppio sconto totale del 77% che taglia il prezzo e ti a risparmiare qualcosa come 42 euro. Non è certo una promozione che durerà ancora tanto, per cui sii rapido.

Auricolari wireless a prezzo invisibile, ancora per poco

Penso che sul prezzo ci sia poco da dire per cui vediamo cosa offrono questi auricolari senza fili. Intanto hanno un bellissimo design che risulta leggero e molto comodo. Possiedono driver dinamici da 14,2 mm con 4 microfoni che ti consentono sia di ascoltare musica che fare chiamate in modo eccellente.

La connettività Bluetooth 5.3 garantisce una connessione senza latenza, veloce e affidabile anche a grande distanza. Li puoi usare tranquillamente per le attività sportive perché sono resistenti all’acqua con certificazione IP7. Hanno una super batteria da 40 ore totale e fino a 8 ore con una sola ricarica. In più sulla parte anteriore della custodia c’è un piccolo LED per visualizzare l’autonomia residua.

Un vero affare da non perdere insomma. Quindi dirigiti subito su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless a soli 17,98 euro, invece che 59,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.