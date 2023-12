Solo 169€ per questo NOTEBOOK con 8GB di RAM e SSD da 256GB

Incredibile doppio affare su Amazon che ti permette di regalarti un nuovo PC per Natale…proprio per il giorno di Natale. Parliamo del notebook del marchio SGIN, dotato di 8GB di RAM, SSD da 512GB, processore Intel e sistema operativo Windows 11 che puoi far tuo all’incredibile prezzo di 169,99 euro. Tutto quello che devi fare è spuntare la casella del coupon sconto che trovi in pagina.

Notebook veloce, leggero ed elegante ad un prezzo super

Il notebook SGIN vanta 8 GB di memoria DDR4 ad alta velocità e un SSD da 256 GB per prestazioni veloci, fluide e a risparmio energetico. Grazie al processore Intel Celeron N4105 con turbo frequenza fino a 2,8 GHz, questo laptop può gestire facilmente attività complesse. Inoltre, la possibilità di estendere la memoria con una scheda TF da 512 GB e sostituire l’SSD con uno fino a 1 TB offre una flessibilità eccezionale.

Preinstallato con il sistema operativo Windows 11, il notebook offre un’esperienza utente moderna e intuitiva. Lo schermo da 15.6 pollici presenta colori ricchi e dettagli chiari, offrendo un’ampia angolazione di vista per una visione eccezionale. Goditi effetti visivi straordinari mentre esplori il mondo digitale.

Con Bluetooth 4.2 e WiFi veloce tramite WiFi a doppia banda, il notebook SGIN assicura una connettività rapida e affidabile. Le numerose porte, tra cui USB Type-C, HDMI, jack per cuffie, USB 3.0 e slot microSD, soddisfano tutte le tue esigenze di connettività per la vita quotidiana e il lavoro.

Con un peso di soli 1,63 kg e uno chassis sottile, questo notebook è perfetto per chi è in movimento. La batteria agli ioni di litio da 5000 mWh offre una lunga durata, consentendoti di goderti il tuo stile di vita anche in viaggio. Sia che tu sia uno studente, un professionista o un appassionato di tecnologia, il notebook SGIN è la scelta perfetta.

Non perdere l’occasione di regalare o regalarti il notebook SGIN a soli 169 euro. Approfitta di questo affare del Natale e porta a casa prestazioni potenti a un prezzo straordinario.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.