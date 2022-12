Solo 169€ per la smart TV Android 32" con digitale terrestre: FOLLIA Amazon

Regalati la smart TV Android che meditavi di comprare da tempo, quella che supporta nativamente anche il nuovo digitale terrestre. Con le promozioni Amazon del momento, questo interessante modello di Caixun lo porti a casa a prezzo ridicolo. Completando l’ordine adesso, puoi prenderlo a 169€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Dotato di un sacco di optional, oltre a un ottimo pannello questo schermo vanta anche la presenza del Bluetooth, così da poter collegare speaker, soundbar e auricolari, e non solo. Infatti, non manca il supporto al protocollo Chromecast. Grazie a lui, potrai trasmettere in tempo reale quello che c’è sul display di smartphone, tablet e PC: lo vedi subito su grande schermo. Inoltre, direttamente dal telecomando super completo, puoi premere un bottone e interagire con l’assistente vocale di Google, utilizzando la tua voce.

Smart TV Android 32″: l’affare del momento è su Amazon

Perché scegliere proprio questo modello, a dispetto di altri? Per 5 motivi almeno:

come anticipato, ha un buon pannello HD ed è ricca di optional aggiuntivi, che migliorano l’esperienza d’uso; il brand, Caixun, si è ormai guadagnato ottima reputazione su Amazon, grazie allo spettacolare equilibrio fra qualità e prezzo dei suoi prodotti; la presenza del sistema operativo Android TV, ti garantisce di poter godere da subito delle tante funzionalità della migliore soluzione che si può desiderare su una televisione smart: ci sono tantissime applicazioni, incluse quelle delle tue piattaforme di streaming preferite (come Netflix, Prime Video, DAZN, Spotify, Disney+, ecc); la piena compatibilità con il nuovo digitale terrestre ti eviterà di dover comprare alcun decoder a parte: è già tutto perfettamente funzionante, basterà collegare l’antenna; la promozione: è evidente che il prezzo del momento è spettacolare e sarebbe un vero peccato non approfittarne.

Insomma, il momento è perfetto per fare un golosissimo affare su Amazon. Completa l’ordine al volo per accaparrarti questo spettacolare pannello intelligente a 169€ circa appena. Le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. La disponibilità in promozione è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.