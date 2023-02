Solo 12€ per questo piccolo powerbank da 10000mAh ultraversatile

Un powerbank per tenere sempre al massimo la carica del tuo dispositivi mobile ovunque ti trovi. La proposta di Amazon su questa soluzione da 10000mAh è davvero imperdibile: solo 12 euro per un device che ti permette di ricaricare completamente il tuo telefono almeno 2 o 3 volte.

Con disponibilità e spedizione immediata lo riceverai praticamente subito. Lo porti facilmente in tasca e lo ricarichi facilmente.

Powerbank da 10000mAh in offerta: potente e tascabile

Un powerbank da 10000mAh così sottile non si vede spesso per questo è adatto da essere portato con te e darti supporto ovunque ti trovi.

Il dispositivo è dotato di una doppia uscita USB e ti permette di ricaricare contemporaneamente e velocemente anche due smartphone. Compatibile anche con tablet e indossabili, sulla parte superiore trovi un piccolo display che ti indica in modo immediato la carica residua.

Costruito con un design curato e moderno, il powerbank ti garantisce la protezione totale da qualsiasi sovraccarico proteggendo il tuo dispositivo da eventuali imprevisti.

Il prezzo in offerta è, come detto, di appena 12 euro. Un piccolo prezzo per un oggetto dalla grandissima utilità. Non fattelo scappare.

