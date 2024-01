Solo 11€ per questo faro solare LUMINOSISSIMO da 172 LED (Amazon)

Questo non è il solito faro solare. Non lo è per una serie di ragioni, che lo rendono estremamente interessante. Innanzitutto, è particolarmente potente e luminoso, grazie ai 172 LED ad alta intensità che compongono il gruppo della lampada. Ancora, il pannello solare, che si occupa di ricaricare la batteria, non è integrato nel dispositivo: è collegato a lui da un cavo lungo ben 5 metri. Questo ti offre massima libertà di scelta, al momento di posizionare la luce. Addirittura, oltre che all’esterno, potrai serenamente optare per il posizionamento in spazi interni, avendo cura di lasciare fuori il pannello solare, appunto.

Per finire, adesso è in sconto del 40% su Amazon, sia nella versione con luce calda sia in quella con luce fredda. Scegli quella che preferisci, attiva il coupon in pagina e prendilo a 11€ circa appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime:

Estremamente facile da installare, puoi farlo in totale autonomia con un paio di chiodi. Grazie alla separazione fra la lampada e il pannello, come anticipato avrai la massima libertà di posizionamento. Il sensore di movimento e quello di prossimità renderanno completamente automatico il suo funzionamento.

Con un prezzo così piccolo, è un vero e proprio peccato non accaparrarsi questo sensazionale faro solare con 172 LED. Scegli la verisone che preferisci, attiva il coupon in pagina e concludi un ottimo affare:

Ottieni lo sconto del 40% su Amazon, te l’accaparri a 11€ circa appena e le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido però, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.