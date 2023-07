Solo 119€ per questo Redmi Note 11 sul Mi Store

Corri sul Mi Store per assicurarti un Redmi Note 11 a soli 119,90 euro, invece di 229,90 euro. Si tratta di una promozione lampo valida solo nella giornata di oggi e salvo esaurimento scorte. Ecco perché ti consigliamo di essere veloce a metterlo nel carrello e acquistarlo. La versione a questo prezzo pazzesco è quella da 4GB di RAM e 64GB di ROM.

Grazie a questa offerta stai risparmiando esattamente 110 euro. Un’ottima soluzione se stavi cercando l’occasione giusta per cambiare il tuo smartphone ormai datato o acquistarne uno come muletto. In ogni caso, questo è un ottimo telefono Android che svolge al meglio le funzioni essenziali che cerchi in un dispositivo così. Dotato di una super batteria, mantiene la carica per tutto il giorno e oltre.

Redmi Note 11: display premium, processore potente

Con il Redmi Note 11 by Xiaomi hai tutto quello che ti serve per svolgere al meglio le tue attività quotidiane. Goditi un display premium da 6,43 pollici con tecnologia AMOLED Full HD+ a 90Hz. Dettagli, colori vivaci e fluidità pazzesca sono solo alcune delle caratteristiche offerte da questo schermo. Tutto questo in un telefono che pesa solo 179 grammi.

Inoltre, grazie al Processore Qualcomm Snapdragon 680 ottieni prestazioni interessanti per lavorare, chattare, navigare, guardare film e giocare. Anche la fotocamera principale da 50MP con obiettivo grandangolare non scherza, garantendoti sempre foto perfette e ricche di dettagli per i tuoi migliori ricordi da conservare. Acquistalo ora a soli 119,90 euro, invece di 229,90 euro. Sul Mi Store, solo per oggi.

