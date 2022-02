Solo 10€ per lo speaker Bluetooth impermeabile con vivavoce: BOMBETTA

Questo speaker Bluetooth impermeabile è un vero e proprio spettacolo. Pensato per permetterti di ascoltare la tua musica preferita, è anche dotato di un sistema di vivavoce e non solo. Le sue caratteristiche lo rendono perfetto da sfruttare addirittura in doccia: non preoccuparti del posizionamento, il dispositivo è dotato di ventosa, perfetta per agganciarlo al muro.

A 10€ circa appena, questo gioiellino è un vero e proprio affare. Completa rapidamente l'ordine per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dia servizi Prime.

Speaker Bluetooth impermeable: a questo prezzo è un regalo

Un prodotto bello e compatto, con un design fresco e colorato. Super semplice da usare, lo abbini allo smartphone e ascolti la musica che più ti piace, gestendolo rapidamente con i pulsanti integrati sul dispositivo.

Se intanto arriva una chiamata, nessun problema: il microfono incorporato ti permette di usare usare il device come un vero e proprio sistema di vivavoce. Parli al telefono, mantenendo le mani libere.

Dotato di batteria integrata, baserà ricaricarla nel momento in cui è scarica e poi potrai usarlo senza il vincolo dei cavi.

Insomma, è proprio lo speaker Bluetooth ideale da utilizzare in doccia. A questo prezzo poi è un vero e proprio affare. Completa l'ordine al volo a accaparratelo a 10€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.