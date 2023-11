Polar Ignite 3 Titanium, che prezzo! Su Amazon in offerta a meno di 400€

Il Polar Ignite 3 Titanium è un sofisticato orologio fitness sportivo, attualmente in offerta con uno sconto dell’8% a 339,99€. Dotato di un display touchscreen AMOLED ad alta risoluzione, offre una visualizzazione chiara e luminosa di dati e metriche, con widget personalizzabili per un accesso rapido alle informazioni importanti come calorie bruciate, passi, frequenza cardiaca e controllo della musica.

Questo orologio intelligente offre anche la misurazione automatica della temperatura cutanea notturna, offrendo un’analisi completa del recupero del corpo durante la notte e una previsione della reattività per le giornate successive. Il monitoraggio del sonno fornisce ulteriori informazioni sulla qualità del riposo.

Con il monitoraggio della frequenza cardiaca a lettura ottica e il GPS a doppia frequenza, l’Ignite 3 Titanium offre un’elevata precisione nel monitorare la frequenza cardiaca e l’attività fisica 24 ore su 24.

L’orologio offre anche un’applicazione fitness e allenamenti su richiesta, fornendo una guida personalizzata e suggerimenti per gli allenamenti quotidiani basati sulla tua forma fisica e preparazione.

Con un design raffinato, sottile, comodo e leggero, il Polar Ignite 3 Titanium è dotato di una protezione in titanio e offre una vasta gamma di cinturini tra cui scegliere, permettendoti di personalizzarlo secondo il tuo stile. Approfitta di questa offerta per accedere a un orologio fitness di alta qualità che integra funzionalità avanzate e design elegante.

