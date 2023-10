Soda PDF Pro è in offerta: costa oltre 130€ in meno di Adobe Acrobat DC Pro

Uno dei software più interessanti su cui puntare per massimizzare la produttività durante la propria attività lavorativa è Soda PDF Pro. Si tratta di un editor per PDF pensato per mettere a disposizione degli utenti una lunga serie di strumenti, facili da usare oltre che in grado di garantire una gestione completa dei PDF.

Grazie a Soda PDF Pro è possibile modificare, unire, convertire, comprimere, firmare e proteggere i file PDF, beneficiando di strumenti avanzati per una gestione davvero completa. Attualmente, il software è disponibile con il 62% di sconto. Bastano 49 euro, anziché 130 euro, per attivare l’abbonamento annuale, beneficiando anche di una garanzia “soddisfatti o rimborsati” esercitabile entro 30 giorni.

Soda PDF Pro costa oltre 130 euro in meno rispetto a Adobe Acrobat DC Pro e ha tutti gli strumenti per eguagliare e superare il software di Adobe. Per provare la proposta di Soda PDF è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Soda PDF Pro in offerta: è il tool ideale per la gestione dei PDF

Grazie a Soda PDF Pro è possibile sfruttare tutti gli strumenti per lavorare con i PDF. Dalla visualizzazione alla conversione (anche in file Office) e fino ad arrivare alla funzione “Compila e firma”, con il tool di Soda è possibile sfruttare al massimo i file PDF. Da segnalare che, per i documenti scansionati, c’è anche la funzione OCR che completa un pacchetto di strumenti particolarmente ricco e articolato.

Soda PDF Pro costa oggi 49 euro per un anno, con un risparmio del 62% sul costo dell’abbonamento annuale e con oltre 130 euro di spesa in meno rispetto a quanto costerebbe Adobe Acrobat DC Pro. Per accedere subito alla promozione (c’è anche una garanzia di rimborso di 30 giorni) è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.